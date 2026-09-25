Na avtocesti ustavili peugeota z avstrijskimi tablicami: ukraden je bil v Franciji (FOTO)

Mariborski policisti so na pomurski avtocesti naleteli na avtomobil, pri katerem ni bilo vse tako, kot bi moralo biti. Včeraj popoldne so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor na avtocesti A5 Murska Sobota–Maribor, v Lormanju, ustavili voznika peugeota z avstrijskimi registrskimi oznakami. Med preverjanjem vozila in dokumentov so ugotovili, da je bila številka šasije ponarejena.

Vozilo ukradeno že leta 2023

Nadaljnje preverjanje je pokazalo, da je bilo vozilo leta 2023 ukradeno v Franciji. Policisti so peugeota zasegli, po končanem postopku pa ga bodo vrnili njegovemu lastniku. Avtomobil je vozil državljan Avstrije. Policisti bodo po zbranih obvestilih zoper njega zaradi suma kaznivega dejanja prikrivanja podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo.