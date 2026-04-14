Na bankomatu dvignil gotovino, mladenič mu jo je poskušal izpuliti iz rok

V Štorah so policisti včeraj, 13. aprila 2026, obravnavali poskus ropa. Neznani mlajši moški je poskušal občanu, ki je na bankomatu dvignil gotovino, le to izpuliti iz rok. Storilcu denarja ni uspelo ukrasti. Je pa z dejanjem uničil nekaj bankovcev. Storilca je v bližini čakal voznik štirikolesnika, s katerim sta se po dejanju odpeljala, sporočajo s PU Celje.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24 urah prejeli 280 klicev občanov. 79 klicev je bilo interventnih, eden nujen.

25 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 3 s področja javnega reda in miru, 27 s področja prometne varnosti in 22 s področja javnega reda in miru.