Na begu oboroženi ropar, policija: »Ne poskušajte vzpostaviti kontakta z njim«

Današnji ponedeljek malo pred 11. uro so bili policisti obveščeni o ropu v obmejni trgovini v Kuzmi. Po doslej zbranih informacijah je oborožen moški pristopil do varnostnika, mu zagrozil in ukradel dnevni izkupiček, nato pa s kraja peš pobegnil v smeri starega mejnega prehoda. Policisti so takoj zavarovali kraj dogodka in zbrali prva obvestila, postavili so blokadne točke v okolici in trenutno intenzivno iščejo pobeglega storilca.

»Gre za moškega, visokega približno 175 do 180 centimetrov, suhe postave, oblečen je bil v vojaške hlače in črno jakno, na glavi ima črno ruto in sončna očala. Ker gre za oboroženo osebo, pozivamo občane na ustrezno previdnost, naj sami ne poskušajo vzpostaviti kontakta z njim,« je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš. Policisti pozivajo vse, ki bi o dogodku imeli kakršnekoli informacije, da to nemudoma sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.