HUDA PROMETNA NESREČA

Na bencinskem servisu trčil v pešca, ta je pozneje umrl

Voznica je odvzela prednost motoristu, mladi voznik je nato izgubil nadzor nad vozilom.
Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. FOTO: Jože Pojbič

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. FOTO: Jože Pojbič

Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic

Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic

Fotografija je simbolična. FOTO: Bossiema Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Bossiema Getty Images

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. FOTO: Jože Pojbič
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic
Fotografija je simbolična. FOTO: Bossiema Getty Images
L. R.
 7. 3. 2026 | 15:34
2:01
V četrtek se je na bencinskem servisu v Krškem zgodila prometna nesreča, v kateri je 51-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom pri vožnji mimo točilnih mest trčil v 72-letnega pešca. Reševalci so ga oskrbeli na kraju nesreče in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Brežice, a je v večernih urah zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Kot so dodali, policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic

Okoli poldneva se je v Zagorju ob Savi zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Avtomobilist je pri zavijanju levo v križišču odvzel prednost motoristu, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je motorist huje poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo, sporočajo z ljubljanske policijske uprave. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. Okoli desetih zvečer so o hujši prometni nesreči pri Portorožu obvestili koprsko policijsko upravo.

Na bencinskem servisu je 51-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom pri vožnji mimo točilnih mest trčil v 72-letnega pešca.

Fotografija je simbolična. FOTO: Bossiema Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Bossiema Getty Images

Kot so ugotovili, je 18-letnik vozil osebni avtomobil v Šentjanah (iz smeri Valete). V desnem blagem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, to je zaneslo v levo, kjer je najprej zapeljal na levo bankino, nato pa v desno in s sprednjim delom vozila čelno trčil v drevo. Pri trku so bili poškodovani trije sopotniki, vse so odpeljali v izolsko bolnišnico. V vozilu je bilo pet ljudi. »Vozniku je bil odrejen strokovni pregled, preiskuje se sum storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti,« so sporočili. 

prometna nesrečapolicijamotoristnesrečasmrtni izid
17:16
Novice  |  Svet
SPOR MED MADŽARSKO IN UKRAJINO

Madžarska zasegla ukrajinska vozila z okoli 70 milijoni in zlatimi palicami

Do zasega ukrajinskih oklepnih vozil je prišlo po tem, ko je Volodimir Zelenski Viktorju Orbanu zagrozil s fizičnim nasiljem ukrajinske vojske.
7. 3. 2026 | 17:16
17:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Zakaj ni dobro, da živimo na avtopilotu? To razkriva strokovnjak

Šele ko začnemo opazovati svoje misli, čustva in odzive, lahko zares razumemo, kako živimo in kaj nas v resnici vodi.
7. 3. 2026 | 17:15
17:00
Bulvar  |  Suzy
ZAPELI SO

Tonček Štern in sinova: ganili so nas do solz (Suzy)

V času, ko svet preplavljajo podobe porušenih mest in tišine otroških igrišč, preprosta pesem zveni skoraj kot molitev.
7. 3. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
KLOPI

Okužba lahko pusti trajne posledice

Toplo vreme je prebudilo tudi klope, ki so že dejavni in seveda zelo nevarni: preventivno ravnanje pri zadrževanju v naravi je nujno, proti KME pa se lahko zaščitimo tudi s cepivom.
Ema Bubanj7. 3. 2026 | 17:00
16:41
Šport  |  Tekme
STRADE BIANCHE

Nova sezona, nova zmaga Pogačarja! Tekmece je odpihnil v velikem slogu, dosegel je tudi rekord (VIDEO)

Z daljšim pobegom je zmagal na klasiki Strade Bianche.
7. 3. 2026 | 16:41
16:15
Premium
Šport  |  Tekme
NAPETO PRVENSTVO

Veliki derbi v Stožicah: poražena Olimpija proti ambicioznemu Mariboru

Po pokalnem šoku Olimpije in novem porazu Celja bo jutrišnji derbi v Stožicah še toliko pomembnejši, saj se v boj za vrh vse glasneje vključuje tudi Koper.
7. 3. 2026 | 16:15

IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
