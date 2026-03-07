Na bencinskem servisu trčil v pešca, ta je pozneje umrl

V četrtek se je na bencinskem servisu v Krškem zgodila prometna nesreča, v kateri je 51-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom pri vožnji mimo točilnih mest trčil v 72-letnega pešca. Reševalci so ga oskrbeli na kraju nesreče in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Brežice, a je v večernih urah zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Kot so dodali, policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic

Okoli poldneva se je v Zagorju ob Savi zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Avtomobilist je pri zavijanju levo v križišču odvzel prednost motoristu, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je motorist huje poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo, sporočajo z ljubljanske policijske uprave. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. Okoli desetih zvečer so o hujši prometni nesreči pri Portorožu obvestili koprsko policijsko upravo.

Na bencinskem servisu je 51-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom pri vožnji mimo točilnih mest trčil v 72-letnega pešca.

Fotografija je simbolična. FOTO: Bossiema Getty Images

Kot so ugotovili, je 18-letnik vozil osebni avtomobil v Šentjanah (iz smeri Valete). V desnem blagem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, to je zaneslo v levo, kjer je najprej zapeljal na levo bankino, nato pa v desno in s sprednjim delom vozila čelno trčil v drevo. Pri trku so bili poškodovani trije sopotniki, vse so odpeljali v izolsko bolnišnico. V vozilu je bilo pet ljudi. »Vozniku je bil odrejen strokovni pregled, preiskuje se sum storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti,« so sporočili.