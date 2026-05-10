Na Bledu se je prevrnila turistična kočija: dve potnici so odpeljali

Na območju Bleda se je v soboto nekaj po 12. uri zgodila nesreča z vprežnim vozilom oziroma turistično kočijo, v kateri sta bili poškodovani dve potnici. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so radovljiški policisti obravnavali 31-letnega voznika vprežnega vozila, ki je na območju Bleda izvajal turistično vožnjo. Med vožnjo naj bi se konj splašil, zaradi česar se je kočija prevrnila.

V nesreči sta se poškodovali dve potnici. Na kraju dogodka so jima prvo pomoč nudili reševalci, nato pa sta bili prepeljani v zdravstveno ustanovo. Stopnja njunih poškodb za zdaj ni znana. Policisti o vseh okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

V prometu vse več različnih udeležencev

Policija ob tem opozarja, da so pomladni in poletni meseci obdobje, ko je na cestah, turističnih poteh in v mestnih središčih bistveno več različnih udeležencev v prometu - od pešcev, kolesarjev in motoristov do uporabnikov električnih skirojev ter turističnih prevozov. Prav zato pozivajo k dodatni previdnosti, prilagojeni hitrosti in spoštovanju prometnih pravil. Voznikom svetujejo, naj posebno pozornost namenijo razmeram na vozišču, primerni varnostni razdalji ter vidnosti drugih udeležencev v prometu.

Motoriste, kolesarje in uporabnike e-skirojev policija poziva k uporabi zaščitne opreme, vožnji brez alkohola ali prepovedanih substanc ter k večji previdnosti predvsem na območjih z gostejšim prometom in turističnim obiskom. Pešcem priporočajo uporabo odsevnikov in večjo zbranost pri prečkanju ceste, voznike osebnih in tovornih vozil pa opozarjajo predvsem na spoštovanje varnostne razdalje ter previdnost pri prehitevanju ranljivejših udeležencev v prometu.