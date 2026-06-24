Na Bledu z razgledne ploščadi padel otrok!

Z razgledne ploščadi v neposredni bližini blejskega gradu je v globino padel otrok, pri tem pa se je huje telesno poškodoval, je razvidno s spletnega mesta uprave za zaščito in reševanje. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

»Otrok je z razgledne točke zdrsnil čez steno, pa potem še po strmem pobočju,« je za STA dejal načelnik Gorske reševalne službe Radovljica Toni Smolej. Pri reševanju je sodelovalo 10 reševalcev. Kot je dejal, je bil otrok na gradu z družino.