  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GROZLJIVO

Na Bledu z razgledne ploščadi padel otrok!

Pri padcu se je huje telesno poškodoval.
Zgodilo se je na Bledu. FOTO: Janez Mihovec
Zgodilo se je na Bledu. FOTO: Janez Mihovec
STA, B. K. P.
 24. 6. 2026 | 14:43
 24. 6. 2026 | 14:43
0:47
A+A-

Z razgledne ploščadi v neposredni bližini blejskega gradu je v globino padel otrok, pri tem pa se je huje telesno poškodoval, je razvidno s spletnega mesta uprave za zaščito in reševanje. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

»Otrok je z razgledne točke zdrsnil čez steno, pa potem še po strmem pobočju,« je za STA dejal načelnik Gorske reševalne službe Radovljica Toni Smolej. Pri reševanju je sodelovalo 10 reševalcev. Kot je dejal, je bil otrok na gradu z družino.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Bledpadecotrokpoškodbereševalci
ZADNJE NOVICE
14:38
Bulvar  |  Glasba in film
FESTIVAL

Novi uspeh slovenskega animiranega filma

Kozmonavti režiserja Lea Černica se predstavljajo na svetovno najpomembnejšem festivalu animacije.
24. 6. 2026 | 14:38
14:23
Novice  |  Svet
IZBRUH

V tej evropski državi potrdili prvi primer okužbe z ebolo

Odkrili so ga pri zdravniku, ki se je te dni vrnil iz Demokratične republike Kongo.
24. 6. 2026 | 14:23
14:02
Lifestyle  |  Polet
ZELO ZANIMIVO

Kardiologi opozarjajo. Teh 8 večernih navad po 18. uri zelo škoduje srcu

Ključ ni v popolnih omejitvah, temveč v boljšem ravnovesju.
Miroslav Cvjetičanin24. 6. 2026 | 14:02
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Luka Božič razkril, kaj je bilo težje od olimpijskih nastopov

Luka Božič in Taja Špacapan sta po treh letih odprla butični penzion ob Soči. Razkrivata dvome, odrekanja in veliko življenjsko prelomnico.
Kaja Berlot24. 6. 2026 | 14:00
13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
13:45
Šport  |  Odmevi
ODBOJKA

V Stožicah takšnega spektakla še ni bilo

Odbojkarska liga narodov se z najmočnejšim turnirjem doslej vrača v Stožice.
Nejc Grilc24. 6. 2026 | 13:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNO NA DOPUST

Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki