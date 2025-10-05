Tri osebe zasul plaz, reševanje otežujeta tudi dež in sneg

Pod vrhom Tosca na Bohinjskem se je sprožil plaz, ki naj bi zasul tri osebe, poroča spletni portal 24ur. Na delu so že policisti in gorski reševalci.

Gorska reševalna zveza Slovenija poroča, da se je plaz sprožil okoli 10. ure. Aktivirani so bili gorski reševalci postaje GRS Bohinj ter vodniki reševalnih psov GRZS. Intervencijo vodijo iz prostorov GRS Bohinj. Zaradi zahtevnih razmer so bile v nadaljevanju aktivirane tudi postaje GRS Jesenice in GRS Radovljica.

Helikopter ne more poleteti tja

Razmere na terenu so po navedbah gorskih reševalcev trenutno zelo zahtevne: dež, sneg in povečana možnost proženja snežnih plazov dodatno otežujejo delo reševalcev. Vremenske razmere reševanja s helikopterjem ne dopuščajo. »Ko bomo imeli več preverjenih informacij, jih bomo posredovali javnosti,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Po informacijah portala 24ur se je sedem državljanov Hrvaške nahajalo v Vodnikovem domu na Velem polju. Štirje so tam ostali, trije pa so iz za zdaj neznanih razlogov odšli. Na poti naj bi jih zasul plaz, ki se je sprožil.