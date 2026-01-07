Na božič pravoslavce v Kopru pričakalo neprijetno presenečenje

Pravoslavni verniki danes, 13 dni po katoliških in evangeličanskih, praznujejo božič, s katerim obeležujejo Jezusovo rojstvo. Praznik so dočakali opolnoči s prvo božično liturgijo, dopoldne bo v cerkvah potekala še druga božična liturgija. A pravoslavne vernike je danes v Kopru pričakalo neprijetno presenečenje.

Tam je nekdo poškodoval pravoslavni križ. Policisti so bili o dogodku obveščeni danes ob 7.30. Opravili ogled kraja in zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki temelji na verski pripadnosti, so sporočili s Policijske uprave Koper.