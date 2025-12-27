Na božični večer Andrejo (57) pokopalo drevo

TRAGEDIJA

V okolici Krškega za praznike dve tragični prometni nesreči. V sredo zvečer je umrla voznica, v četrtek na avtocesti pešec.

Nesreča med prazniki žal ni počivala, kar o dveh moramo poročati iz Posavja. Na božični večer so ob 20.29 na pomoč poklicali gasilce Poklicne gasilske enote Krško. V kraju Gunte med Brestanico in Krškim se je zgodila huda prometna nesreča. Lepo naj ti bo, draga mami, tam v nebesih, od kjer paziš na nas dol na zemlji. »Izvozili smo s petimi gasilci tehničnimi reševalci in dvema gasilskima voziloma. Po prihodu na kraj dogodka smo opravili hitri ogled in zavarovali mesto nesreče. Ugotovili smo, da je drevo padlo na osebno vozilo, v katerem je bila hudo poškodovana oseba. S tehničnim posegom smo ...