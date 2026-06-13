Na Bregu pri Komendi nesreča, otroka so morali odpeljati s helikopterjem

Prostovoljno gasilsko društvo Moste poroča o nesreči, ki se je zgodila na Bregu pri Komendi. Kot so zapisali na Facebook strani, so bili ob 10.25 s strani Regijskega centra za obveščanje obveščeni o padcu otroka. Ob tem so izvedeli, da je potrebna tudi pomoč pri zavarovanju kraja, da je lahko pristala helikopterska nujna medicinska pomoč.

Na pomoč je prihitelo več gasilcev. »7 članov je izvozilo z vozili 03 in 04 na kraj, kjer smo skupaj s PGD Komenda nudili pomoč pri prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila in do helikopterja ter zavarovali kraj pristanka helikopterske nujne medicinske pomoči,« so zapisali na Facebook strani omenjenga prostovoljnega gasilskega društva in dodali, da je intervencija trajala pol ure. O padcu otroka na Bregu pri Komendi je danes poročala tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kot so zapisali, je bil poškodovanec prepeljan v UKC Ljubljana. O tem, kako hude poškodbe je dobil, niso poročali.

Na območju Komende je sicer ta teden divjalo hudo neurje, ki je povzročilo veliko škodo na hišah. Številne so po divjanju narave močno poškodovane. Številni gasilci so prihiteli na pomoč na to območje, da bi ljudem pomagali sanirati poškodbe na hišah.