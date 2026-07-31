Na Brezovici razstrelili bankomat

Neznani storilec je bankomat poškodoval z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom, nastalo je za več tisoč evrov škode. Ogled kraja kaznivega dejanja in zbiranje obvestil še poteka, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policiste so o kaznivem dejanju obvestili okoli 4. ure. Drugih informacij ne morejo podati, so sporočili.

Policisti nadaljujejo preiskavo in zbirajo informacije o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine. Prav tako so obvestili pristojno državno tožilstvo, so zapisali.