Na Brezovici razstrelili bankomat

Galerija
Neznani storilec je bankomat poškodoval z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom, nastalo je za več tisoč evrov škode. Ogled kraja kaznivega dejanja in zbiranje obvestil še poteka, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policiste so o kaznivem dejanju obvestili okoli 4. ure. Drugih informacij ne morejo podati, so sporočili.
Policisti nadaljujejo preiskavo in zbirajo informacije o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine. Prav tako so obvestili pristojno državno tožilstvo, so zapisali.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.