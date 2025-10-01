  • Delo d.o.o.
SOJENJE

Na Brniku umoril bivšo ženo, zdaj mu ni všeč obravnava na daljavo

Pravi, da pomanjkanje pravosodnih policistov ni njegov problem.
Umoril jo je na parkirišču. FOTO: Dejan Javornik
STA, N. B.
 1. 10. 2025 | 14:27
3:59
A+A-

Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes z branjem listinskih dokazov nadaljevalo sojenje 40-letnemu Irancu Mohamedu Esmailu Ovjfardu, ki naj bi lani na parkirišču brniškega letališča umoril nekdanjo ženo. Tudi tokrat so precej časa namenili razpravi, ali obravnavo prek videokonference sploh izpeljati.

Pravosodni policisti zaradi kadrovskih težav tudi danes obdolženega niso pripeljali iz pripora na sodišče. Obdolženi je izvedbi glavne obravnave prek videokonference odločno nasprotoval, še posebej ker so na prejšnjem naroku, ki ga je bil prav tako primoran spremljati na daljavo, nenačrtovano zaslišali očeta žrtve, ki je samoiniciativno prišel na sodišče. Predvideno pa je bilo, da bodo brali le listinske dokaze in da bo obdolženi ob zaslišanjih prič lahko fizično prisoten na sodišču.

Kot je povedal Ovjfard, je v prevodu zapisnika prejšnjega naroka, ki ga je prejel šele v torek, našel nekatere napake. Dejal je, da nekaterih njegovih izjav na sodišču niso prav razumeli. Tudi sam pa je imel težave z razumevanjem in spremljanjem obravnave. Prav tako, kot je dejal, ni imel možnosti vprašati priče vsega, kar bi si želel.

Njegov zagovornik Aleksander Ciril Kožar je pojasnil, da lahko obdolženi v priporu spremlja obravnavo le na majhnem zaslonu, kar ga postavlja v neenakopravni položaj glede dojemanja dogajanja v sodni dvorani. Na podlagi prejšnje slabe izkušnje zato nasprotuje današnji izvedbi prek videokonference.

»Kadrovske težave niso moj problem«

Predsednik petčlanskega sodnega senata Vid Bele je po premisleku povedal, da bodo današnjo obravnavo vseeno izvedli na tak način. Glede na dlje časa trajajoče težave s pomanjkanjem pravosodnih policistov namreč ni jasno, kdaj bi obravnavo sploh lahko izvedli, če bi bili odvisni od privedbe obdolženega na sodišče.

»Kadrovske težave niso moj, ampak njihov problem. Mene so prepeljali iz Avstrije v Slovenijo in moje pravice ne smejo biti okrnjene zaradi vaših težav,« se je na odločitev sodnega senata odzval obdolženi. Prepričan je, da bi bile njegove pravice izpolnjene le, če bi bil lahko prisoten v sodni dvorani, kjer bi, kot meni, lahko zadeve bolje razumel. Obdolženi je sicer v vsakem primeru odvisen od prevodov sodnega tolmača.

Kljub nasprotovanju obdolženega so današnjo obravnavo prek video povezave vseeno izvedli. Pregledovali so listinske dokaze, med njimi tudi poročila nacionalnega forenzičnega laboratorija. Ugotovljeno je bilo, da je bila na rezilu kuhinjskega noža, ki so ga zasegli v hišni preiskavi obdolženčevega domovanja v Celovcu, kri žrtve. Prav tako so njeno kri našli na vratih njegovega avtomobila.

Ženino truplo našel zaposleni 

Ovjfard je obtožen, da je 7. novembra lani oborožen z nožem iz Celovca, kjer je bival, prišel na parkirišče brniškega letališča z namenom, da umori svojo 33-letno nekdanjo ženo, mater njunih treh otrok, ki se je vračala iz Istanbula, kjer se je prav takrat na novo poročila. Ko je hotela sesti v svoj avto, jo je enajstkrat zabodel in poleg tega še večkrat porezal. Truplo je naslednje jutro ob prihodu v službo našel eden od zaposlenih na območju letališča, osumljenca pa so prijeli na njegovem delovnem mestu v Celovcu 9. novembra.

Obdolženi trdi, da se očitanega dejanja ne spominja, da ima psihične težave in da se je predhodno že zdravil zaradi duševnih bolezni. Dejal je, da je po ločitvi od žene leta 2022 poskušal storiti tudi samomor. Tisti večer, ko je šel na brniško letališče, pa da je pil alkohol in vzel kokain. Obramba je predlagala postavitev sodnega izvedenca psihiatrične stroke, ki bi razjasnil prištevnost obdolženega v času očitanega kaznivega dejanja.

