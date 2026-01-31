Na Celjskem sinoči v dveh prometnih nesrečah umrle tri osebe

Galerija
Sinoči so na Celjskem obravnavali dve prometni nesreči, v katerih so umrle tri osebe. Obe prometni nesreči sta se zgodili okoli 21.30 ure. Prva prometna nesreča se je zgodila na avtocesti, na območju Šempetra v Savinjski dolini, kjer je voznik osebnega vozila trčil v odbojno ograjo. Zaradi posledic prometne nesreče je na kraju umrl sopotnik v osebnem vozilu.
Po poročanju STA je 27-letni voznik osebnega avtomobila je vozil iz smeri Arje vasi proti Šempetru v Savinjski dolini. Pri tem je pričelo njegovo vozilo zanašati in je z levim delom trčil v betonsko varnostno ograjo levo ob vozišču. Od tam je vozilo drselo desno, preko treh pasov avtoceste in trčilo v jekleno varovalno in žičnato ograjo, kjer je vozilo obstalo izven vozišča. 45-letni sopotnik v osebnem avtomobilu se je pri tem tako hudo telesno poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.
Druga prometna nesreča se je zgodila na relaciji Šmihel – Golte, na območju Policijske postaje Mozirje, kjer je voznik osebnega vozila zapeljal z vozišča. Vozilo je zdrselo po izredno strmem skalnatem območju. Voznik in sopotnik sta padla iz vozila in na kraju nesreče umrla, je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Celje.
Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 116 prometnih nesreč, v katerih so tri osebe umrle, osem nesreč se je končalo lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 68 kršitev javnega reda in miru ter 82 kaznivih dejanj, poroča STA.