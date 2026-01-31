Na Celjskem sinoči v dveh prometnih nesrečah umrle tri osebe

Sinoči so na Celjskem obravnavali dve prometni nesreči, v katerih so umrle tri osebe. Obe prometni nesreči sta se zgodili okoli 21.30 ure. Prva prometna nesreča se je zgodila na avtocesti, na območju Šempetra v Savinjski dolini, kjer je voznik osebnega vozila trčil v odbojno ograjo. Zaradi posledic prometne nesreče je na kraju umrl sopotnik v osebnem vozilu.

Po poročanju STA je 27-letni voznik osebnega avtomobila je vozil iz smeri Arje vasi proti Šempetru v Savinjski dolini. Pri tem je pričelo njegovo vozilo zanašati in je z levim delom trčil v betonsko varnostno ograjo levo ob vozišču. Od tam je vozilo drselo desno, preko treh pasov avtoceste in trčilo v jekleno varovalno in žičnato ograjo, kjer je vozilo obstalo izven vozišča. 45-letni sopotnik v osebnem avtomobilu se je pri tem tako hudo telesno poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.

Druga prometna nesreča se je zgodila na relaciji Šmihel – Golte, na območju Policijske postaje Mozirje, kjer je voznik osebnega vozila zapeljal z vozišča. Vozilo je zdrselo po izredno strmem skalnatem območju. Voznik in sopotnik sta padla iz vozila in na kraju nesreče umrla, je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Celje.