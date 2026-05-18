Na celjskem udarila kar sva spletna goljufa

Celjski policisti so v četrtek obravnavali dve spletni goljufiji. V prvem primeru je neznani storilec, ki se je prestavil kot predstavnik banke, občanko prepričal, da si je na telefon namestila aplikacijo, s pomočjo katere ji je v nadaljevanju z računa ukradel denar.

V drugem primeru je neznanec občana prepričal, da ima na kripto računu sredstva, ki mu jih želi nakazati na njegov transakcijski račun. Občan si je po navodilih storilca na telefon namestil aplikacijo, s pomočjo katere so mu v nadaljevanju z računa ukradli denar.

Policija obravnava večje število različnih spletnih goljufij

Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce, opozarjajo policisti. »Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci so tudi čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge,« dodajajo na Policiji, kjer državljanom ponovno polagajo na srce, naj prevarantom ne zaupajo, nikomur pa nikoli ne posredujejo kakršnih koli osebnih in občutljivih informacij, prav tako naj na svoje elektronske naprave ne nameščajo aplikacij ali programov, ki jih ne poznajo.