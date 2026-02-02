Na Celjskem v sedmih minutah trije mrtvi! Voznik in njegov sopotnik z avtom padla v prepad (FOTO)

Slovensko javnost je pretresla črna statistika zadnjega januarskega konca tedna. V pičlih nekaj minutah so policisti na Celjskem obravnavali dve ločeni, a izjemno siloviti prometni nesreči, ki sta terjali tri smrtne žrtve. Obe tragediji sta se zgodili v petek zvečer, okoli 21.30. Po uradnih podatkih se je prva nesreča zgodila ob 21.23, naslednja pa čez sedem minut.

Drsenje čez tri pasove

Prva nesreča se je zgodila na enem najprometnejših odsekov v državi, na štajerski avtocesti Celje–Ljubljana. Policijsko poročilo razkriva, da je 27-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil v smeri proti Šempetru, izgubil nadzor nad vozilom v bližini naselja Gotovlje. Mediji poročajo o grozljivem prizoru: vozilo je sprva silovito trčilo v levo betonsko pregrado, nato pa ga je v nenadzorovanem zanašanju pometlo čez vse tri pasove avtoceste.

Njegova pot se je končala šele po trčenju v jekleno in nato žičnato ograjo ob vozišču. Čeprav so reševalne ekipe na kraj dogodka prišle v najkrajšem možnem času, 45-letnemu sopotniku niso več mogli pomagati. Umrl je na kraju nesreče, medtem ko preiskovalci še vedno ugotavljajo, ali je izgubo nadzora povzročila neprilagojena hitrost ali morebitne razmere na vozišču.

Padec v 500-metrski prepad

Skoraj sočasno se je odvijala še bolj pretresljiva tragedija na lokalni cesti med smučiščem Golte in Šmihelom. 39-letni voznik in njegov 59-letni sopotnik sta se spuščala s priljubljene turistične točke, ko je avtomobil v ostrem levem ovinku v Radegundi zapeljal naravnost. Brez sledi zaviranja je vozilo poletelo v prepad.

Poslabšanje Leto 2025 je bilo za Slovenijo eno najbolj črnih v zadnjem obdobju. Po začasnih podatkih je na naših cestah umrlo 95 ljudi, kar je precej več kot leta 2024, ko je bilo žrtev 68.

Teren na tem območju je izjemno strm in skalnat, kar je bilo za potnika usodno. Vozilo se je prevračalo približno 500 metrov globoko pod cesto, pri čemer sta oba moška padla iz kabine. Zaradi ekstremnih poškodb sta oba umrla takoj. Lokalni mediji ob tem poudarjajo zahtevnost te ceste, ki je še posebno v zimskih in nočnih mesecih nevarna za voznike, ki ne poznajo vsakega ovinka.