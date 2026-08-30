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VLOŽEN UGOVOR

Na čelo ji je prislonil pištolo in jo zaklenil v trezor

Idejni oče ropa banke se je skoraj 21 let uspešno skrival pred roko pravice. Odvetnica Danijela Borojevića vložila ugovor, ker naj bi zadeva že zastarala.
Danijel Borojević se je kar 21 let skrival v tujini, zdaj pa mu sodijo zaradi ropa banke v sostorilstvu. Foto: Mojca Marot
Danijel Borojević se je kar 21 let skrival v tujini, zdaj pa mu sodijo zaradi ropa banke v sostorilstvu. Foto: Mojca Marot
Mojca Marot
 30. 8. 2026 | 05:00
3:35
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Na zatožni klopi celjskega okrožnega sodišča se je pred velikim, petčlanskim senatom znašel eden najdlje iskanih kriminalcev pri nas, 50-letni Tržičan Danijel Borojević. Obtožnica mu očita, da je bil pred dobrimi 24 leti, bilo je konec maja 2002, vpleten v odmevni rop takratne celjske poslovalnice Krekove banke. Ne le da je bil vpleten, prav Borojević naj bi bil idejni oče in organizator podviga, v katerem je s pajdašem Edisom N. bančno poslovalnico olajšal za dobrih 125 tisoč evrov. Sodelovala uslužbenka Oba sta dobro zamaskirana 28. maja 2002, bilo je dve minuti po 14. uri popoldne, ...
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Novice  |  Kronika  |  Doma
VLOŽEN UGOVOR

Na čelo ji je prislonil pištolo in jo zaklenil v trezor

Idejni oče ropa banke se je skoraj 21 let uspešno skrival pred roko pravice. Odvetnica Danijela Borojevića vložila ugovor, ker naj bi zadeva že zastarala.
Mojca Marot30. 8. 2026 | 05:00

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Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
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Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
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TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Novice  |  Slovenija
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Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
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Novice  |  Slovenija
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Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

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To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

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V LJUBLJANI

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Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

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Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
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