Na čelo ji je prislonil pištolo in jo zaklenil v trezor

VLOŽEN UGOVOR

Idejni oče ropa banke se je skoraj 21 let uspešno skrival pred roko pravice. Odvetnica Danijela Borojevića vložila ugovor, ker naj bi zadeva že zastarala.

Na zatožni klopi celjskega okrožnega sodišča se je pred velikim, petčlanskim senatom znašel eden najdlje iskanih kriminalcev pri nas, 50-letni Tržičan Danijel Borojević. Obtožnica mu očita, da je bil pred dobrimi 24 leti, bilo je konec maja 2002, vpleten v odmevni rop takratne celjske poslovalnice Krekove banke. Ne le da je bil vpleten, prav Borojević naj bi bil idejni oče in organizator podviga, v katerem je s pajdašem Edisom N. bančno poslovalnico olajšal za dobrih 125 tisoč evrov. Sodelovala uslužbenka Oba sta dobro zamaskirana 28. maja 2002, bilo je dve minuti po 14. uri popoldne, ...