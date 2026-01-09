Na Celovški cesti počilo: led in žled terjata davek na cesti (FOTO)

Bralec Gregor nam je sporočil, da se je danes na Celovški cesti (za Drenikovo ulico) zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen črn športni terenec. Kot je videti na slikah, ki ju je poslal, je vozilo trčilo v drog s semaforjem in je dodobra uničeno. Informacij, ali je v prometni nesreči prišlo tudi do poškodb oseb v vozilu, nimamo. Za dodatne informacije smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana. Ko jih prejmemo, vam jih sporočimo.

FOTO: bralec Gregor

Danes razmere za vožnjo marsikje po državi niso dobre. Agencija Republike Slovenije za okolje je napovedala, da lahko pride do poledice. Zaradi nje je izdala tudi oranžno opozorilo za severovzhodni del Slovenije, za ostale dele pa rumenega. Prav poledica bi bila lahko vzrok za omenjeno prometno nesrečo na Celovški cesti. Poledica danes dela preglavice tudi pešcem na pločnikih, zato je tudi tam dobro biti previden. Če se odpravljate na pot, je zelo pomembno, da veste, da se hitro prime predvsem na mostovih, viaduktih, v senci in na izpostavljenih odsekih, kjer je podlaga hladnejša. Previdno!