Na Cerkniški ulici v nesreči udeležen pijan kolesar. Toliko je napihal

Danes, okoli 4. ure, se je na Cerkniški ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen kolesar. Rezultat alkoholiziranosti s kolesarjem je pokazal 0,62 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišču in vožnje pod vplivom alkohola. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Včeraj, okoli 19. ure, se je na Tivolski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in kolesar. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega premika z vozilom voznice osebnega vozila. Po do sedaj znanih podatkih se je kolesar v nesreči lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.