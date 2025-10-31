  • Delo d.o.o.
NESREČI KOLESARJEV

Na Cerkniški ulici v nesreči udeležen pijan kolesar. Toliko je napihal

Še ena nesreča se je zgodila na Tivolski cesti, v njej udeležena voznica osebnega vozila in kolesar.
Simbolična fotografija. FOTO: Arhiv
Simbolična fotografija. FOTO: Arhiv
M. U.
 31. 10. 2025 | 13:32
 31. 10. 2025 | 13:41
1:10
Danes, okoli 4. ure, se je na Cerkniški ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen kolesar. Rezultat alkoholiziranosti s kolesarjem je pokazal 0,62 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišču in vožnje pod vplivom alkohola. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Na Podutiški cesti v Ljubljani trčil v kolesarja, ki se bori za življenje

Včeraj, okoli 19. ure, se je na Tivolski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in kolesar. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega premika z vozilom voznice osebnega vozila. Po do sedaj znanih podatkih se je kolesar v nesreči lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

prometna nesrečakolesarjiLjubljanaalkohol
