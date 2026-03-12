Na cestah pokalo v Kranju, v Šmartnem pri Tuhinju, na območju Ivančne Gorice in v Trbovljah

Kranjski policisti so v sredo okoli 10.15 obravnavali prometno nesrečo na Koroški cesti v Kranju, v kateri je 52-letna voznica avtomobila na prehodu za pešce trčila v peško, ki je bila lahko telesno poškodovana. Po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju je bila z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo. Policisti zoper voznico vodijo prekrškovni postopek.

Gorenjski prometniki pa so v sredo okoli 11.10 obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami v semaforiziranem križišču na Polici. 69-letna voznica je z avtomobilom pripeljala iz smeri Naklega in v križišču zavijala levo ter pri tem odvzela prednost vozniku avtomobila, ki je vozil naravnost v smeri Naklega. Voznica in udeleženi voznik sta bila lahko telesno poškodovana in po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v SB Jesenice. Policisti zoper voznico vodijo prekrškovni postopek.

PU Maribor poroča Na območju PP Rače so obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je vozil pod vplivom alkohola (0,69 mg/l alkohola). Začasno mu je bilo odzveto vozniško dovoljenje, odrejeno pridržanje, sledi obdolžilni predlog. V okolici Lenarta so obravnavali voznika neregistriranega avtomobila brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,34 mg/l alkohola), vozilo je bilo zaseženo, sledi obdolžilni predlog.

Obravnavajo tudi nesrečo, o kateri so bili obveščeni včeraj popoldne na območju Gradiške. Mladoletni voznik "kros" motorja je med vožnjo izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču ter se pri tem huje poškodoval. Odepljan je bil v bolnišnico. O nesreči mariborski policisti še zbirajo obvestila.

Včeraj, okoli 18. ure se je na cesti od Kamnika proti Tuhinju v Šmartnem pri Tuhinju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika tovornega in osebnega vozila. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik tovornega vozila, ki je vozil v smeri Tuhinja zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v vozilo voznice, ki je pripeljala nasproti. Pri tem se je voznica lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Včeraj, okoli 6. ure, pa se je na območju Ivančne Gorice zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen mopedist. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilne smeri oziroma strani vožnje mopedista, ki je z vozilom zapeljal izven vozišča, pri tem padel in se lažje telesno poškodoval. Ugotovljeno je bilo, da za vožnjo ni posedoval veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so mu moped zasegli in vodijo prekrškovni postopek.

Včeraj, okoli 14. ure, se je v Trbovljah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik osebnega vozila izsilil prednost peške na prehodu za pešce. Peška se je v nesreči lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.