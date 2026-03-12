  • Delo d.o.o.
PROMETNE NESREČE

Na cestah pokalo v Kranju, v Šmartnem pri Tuhinju, na območju Ivančne Gorice in v Trbovljah

Policisti so v sredo obravnavali več prometnih nesreč.
FOTO: Jože Pojbič
FOTO: Jože Pojbič
M. U.
 12. 3. 2026 | 14:05
3:18
A+A-

Kranjski policisti so v sredo okoli 10.15 obravnavali prometno nesrečo na Koroški cesti v Kranju, v kateri je 52-letna voznica avtomobila na prehodu za pešce trčila v peško, ki je bila lahko telesno poškodovana. Po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju je bila z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo. Policisti zoper voznico vodijo prekrškovni postopek.

Gorenjski prometniki pa so v sredo okoli 11.10 obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami v semaforiziranem križišču na Polici. 69-letna voznica je z avtomobilom pripeljala iz smeri Naklega in v križišču zavijala levo ter pri tem odvzela prednost vozniku avtomobila, ki je vozil naravnost v smeri Naklega. Voznica in udeleženi voznik sta bila lahko telesno poškodovana in po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v SB Jesenice. Policisti zoper voznico vodijo prekrškovni postopek.  

PU Maribor poroča

Na območju PP Rače so obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je vozil pod vplivom alkohola (0,69 mg/l alkohola). Začasno mu je bilo odzveto vozniško dovoljenje, odrejeno pridržanje, sledi obdolžilni predlog.  V okolici Lenarta so obravnavali voznika neregistriranega avtomobila brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,34 mg/l alkohola), vozilo je bilo zaseženo, sledi obdolžilni predlog.
Obravnavajo tudi nesrečo, o kateri so bili obveščeni včeraj popoldne na območju Gradiške. Mladoletni voznik "kros" motorja je med vožnjo izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču ter se pri tem huje poškodoval. Odepljan je bil v bolnišnico. O nesreči mariborski policisti še zbirajo obvestila.

Včeraj, okoli 18. ure se je na cesti od Kamnika proti Tuhinju v Šmartnem pri Tuhinju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika tovornega in osebnega vozila. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik tovornega vozila, ki je vozil v smeri Tuhinja zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v vozilo voznice, ki je pripeljala nasproti.  Pri tem se je voznica lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Včeraj, okoli 6. ure, pa se je na območju Ivančne Gorice zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen mopedist. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilne smeri oziroma strani vožnje mopedista, ki je z vozilom zapeljal izven vozišča, pri tem padel in se lažje telesno poškodoval. Ugotovljeno je bilo, da za vožnjo ni posedoval veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so mu moped zasegli in vodijo prekrškovni postopek.

Včeraj, okoli 14. ure, se je v Trbovljah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik osebnega vozila izsilil prednost peške na prehodu za pešce. Peška se je v nesreči lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

 

prometna nesrečapolicijaprometnesrečaKranj
15:36
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAKLJUČNE

Za toliko let bi tožilka v zapor poslala domnevne Danijelove morilce

Brata Kadicev Klemen in Blaž, Drejc Kovač, Bojan Stanojević in Vladan Kljajević so obtoženi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića.
Aleksander Brudar12. 3. 2026 | 15:36
15:28
Bralci
VOLITVE 2026

Katera politična stranka vam je najbližja? Preverite v Delovem volilnem kvizu

Pripravili smo volilni kviz, ki omogoča hitro primerjavo vaših stališč s stališči slovenskih političnih strank.
12. 3. 2026 | 15:28
15:13
Bulvar  |  Glasba in film
AMY WINEHOUSE

Zasedba Amy Winehouse znova na odru: v Ljubljano prihaja zasedba, ki je z njo ustvarjala

Ne gre za običajen tribute večer, temveč za nastop glasbenikov, ki so z Amy Winehouse ustvarjali, snemali in z njo stali tudi na odru.
12. 3. 2026 | 15:13
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPAČNI NASVETI

Ne jejte banan in drugi dietni nasveti, zaradi katerih se boste prej zredili kot shujšali

Nasveti, kako se znebiti kilogramov se, sploh spomladi, pojavljajo na vsakem koraku, a nekateri niso koristni.
12. 3. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O DEPRESIJI

Keto dieta in depresija: nova raziskava kaže možne koristi pri težje zdravljivi depresiji

Podrobnejša analiza je pokazala, da so imeli največ koristi tisti udeleženci, ki so imeli najhujše simptome depresije na začetku raziskave.
Miroslav Cvjetičanin12. 3. 2026 | 15:00
14:46
Lifestyle  |  Stil
V KOPRU

Starodobniški klepet ob kavi v Kopru že to soboto ob 9. uri

Sproščeno druženje ob avtomobilih in motociklih, ki nosijo pečat časa.
12. 3. 2026 | 14:46

Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
