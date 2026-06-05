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PU NOVA GORICA

Na cesti Vršič–Bovec huda nesreča motoristov, počilo tudi na relaciji Solkan–Plave

Novogoriški policisti poročajo o več nesrečah motoristov.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jteivans, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Jteivans, Getty Images
M. U.
 5. 6. 2026 | 19:59
2:14
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V četrtek popoldan so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti Vršič–Bovec, kjer je prišlo do trčenja dveh tujih motoristov. Policisti Policijske postaje Bovec so na kraju ugotovili, da je 59-letni motorist iz Nemčije (povzročitelj) vozil iz smeri Vršiča proti dolini Trente.

Nepravilno prehiteval

Med vožnjo je začel prehitevati osebno vozilo, v trenutku, ko je iz nasprotne smeri (iz Trente proti Vršiču) pripeljal 53-letni motorist iz Avstrije. Zaradi tega je prišlo do oplazenja med motornima kolesoma, pri čemer je 53-letnega avstrijskega motorista najprej odbilo v desno, v podporni betonski zid, nato pa v levo na vozišče, kjer je obstal z motornim kolesom. 59-letni nemški motorist je po trčenju izgubil nadzor nad motornim kolesom, padel na levi bok in drsel po vozišču še približno dvajset metrov, nato pa obstal na sredini vozišča.

Še ena nesreča motorista

Na cesti Solkan–Plave je v četrtek padel in se poškodoval motorist. Policisti Policijske postaje Nova Gorica so ugotovili, da je 61-letni motorist vozil po Soški cesti iz Solkana proti naselju Plave. Pri Mrzleku je pričel s prehitevanjem kolone vozil. V istem času je prehitevanje začela tudi 31-letna voznica osebnega avtomobila, državljanka Nemčije, ki ni videla da jo že prehiteva motorist. Med voziloma je prišlo do oplazenja, zaradi česar je motorist padel po vozišču in se lažje telesno poškodoval. Zdravniško pomoč je na kraju odklonil. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so nudili pomoč poškodovanemu motoristu ter zavarovali in odstranili posledice prometne nesreče. 

V prometni nesreči je bil 59-letni motorist iz Nemčije lažje telesno poškodovan (poškodba gležnja). Po nudeni oskrbi na kraju so ga reševalci NMP SB Jesenice z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico na Jesenice. Na vozilih je nastala materialna škoda. 

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