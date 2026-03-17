Na Dečkovi cesti v Celju hud pretep, ena oseba huje poškodovana

V Celju na Dečkovi cesti je v ponedeljek zvečer prišlo do pretepa med štirimi osebami, v katerem sta bili dve poškodovani, ena huje, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Policisti o dveh zbirajo obvestila

Okoliščine pretepa policisti še preverjajo, v zvezi s sumom storitve kaznivih dejanj nasilništva in povzročitve hude telesne poškodbe zbirajo obvestila zoper dve osebi.