Na deponiji podtaknili bombe, neznanemu storilcu grozi do pet let zapora (FOTO)

NEVARNA NAJDBA V VEDRU

Delavci naleteli na nevarno najdbo v vedru.

Pomurski policisti so bili v ponedeljek obveščeni o najdbi eksplozivnih sredstev v zbirnem centru v občini Puconci, kjer zbirajo odpadke iz večjega dela Pomurja. Zaposleni na deponiji je v plastičnem vedru s pokrovom našel štiri ročne bombe tipa M52. Prevzeli so jih uslužbenci Oddelka protibombne zaščite Specialne enote policije, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil o neznanem storilcu zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom. Storilcu za vsako od očitanih dejanj grozi do pet ...