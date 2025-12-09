Na Dolenjskem Romunka za denar ogoljufala prodajalko, a ni ostalo pri tem

Policija je po prijavi takoj razposlala opis osumljenke in vozila, patrulje pa so 25-letno državljanko Romunije kmalu izsledile in prijele v okolici Šentjerneja. Ukradeni denar so vrnili osebju prodajalne, osumljenki pa odvzeli prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Zoper njo bodo podali kazensko ovadbo zaradi goljufije.

Policija opozarja: prazniki so mamljivi tudi za tatove

V času praznikov, ko so številni zaradi nakupov, prireditev ali dopustov dlje odsotni od doma, policija opozarja na večjo nevarnost vlomov in tatvin. Občane pozivajo, naj denarja in dragocenosti ne puščajo na vidnih mestih, predvsem ne ob oknih ali vhodnih vratih. Ob daljši odsotnosti je smiselno obvestiti sosede in poskrbeti, da dom ne deluje zapuščen – na primer z uporabo časovnika za luči ali parkiranim avtomobilom pred hišo.

Posebno previdnost policija priporoča tudi pri objavah na družbenih omrežjih. Razkrivanje odsotnosti ali potovanj lahko namreč nepridipravom olajša delo. Če kljub vsemu postanete žrtev kaznivega dejanja ali opazite sumljivo dogajanje, o tem takoj obvestite policijo na številko 113 ali se obrnite na najbližjo policijsko postajo.