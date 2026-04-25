Na Dolenjskem zamaskiranca napadla in okradla Franca: rešila ga je blagoslovljena voda

BRUTALEN ROP

Po napadu 66-letnik še vedno živi v strahu, napadalca pa bosta kmalu sedla na zatožno klop.

»Seveda sem se ustrašil. Še danes živim v strahu, saj ne vem, česa bi bila napadalca sposobna,« je pred dnevi povedal 66-letni Franc Frankovič iz Šentjerneja. Pred petimi meseci je postal žrtev ropa, ko se je v večernih urah po poljski poti vračal proti domu. Na križpotju, ki ga domačini poznajo kot mesto pri bogcu, sta ga prestregla zamaskirana napadalca. Eden izmed njiju je imel pištolo. Z grožnjami in nasiljem sta mu odvzela vse, kar je imel pri sebi – 16 evrov. Čeprav je bil izplen skromen, dejanje šteje kot rop, za katero storilcema grozi od tri do 15 let zapora. Franc Frankovič je bil ...