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GRE PRED SODNIKA ZA PREKRŠKE

Na enem od parkirišč v Celju močno pijan trčil v parkiran avtobus

Alkotest je pokazal 1,13 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.
Alkotest je pokazal 1,13 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.  FOTO: Mavric Pivk
Alkotest je pokazal 1,13 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.  FOTO: Mavric Pivk
STA, M. U.
 26. 6. 2026 | 14:44
1:05
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Policisti so ponoči na enem od parkirišč v Celju obravnavali prometno nesrečo. Voznik osebnega avta je spregledal parkiran avtobus in trčil vanj, nato pa s kraja pobegnil. Kmalu so ga izsledili, alkotest je pokazal 1,13 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Ker ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu avto zasegli in ga pridržali.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, se bo moral kršitelj zaradi storjenih prekrškov zagovarjati pred sodnikom za prekrške.

V zadnjem času več pijanih 

Policisti na območju celjske policijske uprave v zadnjem obdobju sicer zaznavajo izrazit porast števila voznikov, ki močno pijani ali pod vplivom prepovedanih drog ogrožajo varnost na cestah. Zato bodo v prihodnje poostreno ugotavljali psihofizično stanje voznikov, so napovedali.

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