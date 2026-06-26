Na enem od parkirišč v Celju močno pijan trčil v parkiran avtobus

Policisti so ponoči na enem od parkirišč v Celju obravnavali prometno nesrečo. Voznik osebnega avta je spregledal parkiran avtobus in trčil vanj, nato pa s kraja pobegnil. Kmalu so ga izsledili, alkotest je pokazal 1,13 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Ker ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu avto zasegli in ga pridržali.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, se bo moral kršitelj zaradi storjenih prekrškov zagovarjati pred sodnikom za prekrške.

V zadnjem času več pijanih

Policisti na območju celjske policijske uprave v zadnjem obdobju sicer zaznavajo izrazit porast števila voznikov, ki močno pijani ali pod vplivom prepovedanih drog ogrožajo varnost na cestah. Zato bodo v prihodnje poostreno ugotavljali psihofizično stanje voznikov, so napovedali.