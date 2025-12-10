Na novem Europolovem seznamu dva Slovenca, eden velja za nevarno osebo!

Evropski policijski urad (Europol) je v okviru prenove spletne strani z najbolj iskanimi kriminalci danes objavil posodobljen seznam ubežnikov, na katerega je dva nova osumljenca, Mitjo Petriča in Radomirja Cvijanovića, dodala tudi slovenska policija. Skupno je na posodobljenem seznamu novih 18 imen.

56-letnega Petriča, ki so ga na seznam dodali v ponedeljek, iščejo zaradi suma goljufije in pranja denarja v aferi Profit Club. Pred leti naj bi kot ustanovitelj investicijskega sklada s sostorilci oškodoval več deset vlagateljev.

41-letni Cvijanović, ki so ga na seznam dodali minuli petek, je medtem osumljen sodelovanja v najbolj znanem in največjem ropu v zgodovini Slovenije, v okviru katerega so roparji v noči z 31. oktobra na 1. november 2005 izpraznili 428 sefov nekdanje SKB banke (danes OTP banka). Po navedbah na spletni strani Europola Cvijanović velja za nevarno osebo, njegov trenutni videz pa ni znan.

V okviru prenove so sicer pri Europolu v prvi vrsti izboljšali funkcionalnost spletne strani s seznamom najbolj iskanih kriminalcev. Najpomembnejša nova funkcija je e-poštno obvestilo, ki uporabnikom omogoča, da se naročijo na obvestila ob objavi novih oseb na seznamu. Če uporabniki prepoznajo katero od oseb na seznamu, se lahko odslej hitreje odzovejo in organom pregona posredujejo ključne informacije, ki lahko nato vodijo do prijetja katere od iskanih oseb, pojasnjujejo pri Europolu in na Generalni policijski upravi.