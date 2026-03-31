Na Europolovem seznamu najbolj iskanih novo ime. Iščejo Jeseničana Sanija

Slovenska policija je na seznamu najbolj iskanih oseb Europola dodala novega ubežnika. To je Jeseničan Sani Denić.

Denić je na begu od leta 2023, ko so ga organi pregona začeli iskati zaradi suma sodelovanja v mednarodni kriminalni združbi. Očitajo mu več kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami in trgovino z orožjem.

Osumljenec naj bi pobegnil v Bosno

Po podatkih policije so bila kazniva dejanja izvedena na območju Slovenije, Avstrije in Italije, v okviru dobro organizirane skupine, ki je delovala kot del širše mednarodne kriminalne mreže. Denić naj bi imel pri tem vodilno vlogo, saj naj bi organiziral oskrbo in distribucijo nezakonitih drog.

Osumljenec naj bi pobegnil v Bosno in Hercegovino, kjer se po navedbah policije še vedno skriva. Organi pregona pozivajo javnost k posredovanju informacij, ki bi lahko pomagale pri njegovi izsleditvi.