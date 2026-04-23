POLICIJA PREISKUJE

Na golažijadi pri Kamniku dobili kukije z drogo, organizator ve, kdo jih je ponujal: »Je to normalno, da si je ena od ekip dovolila deliti drogo?!«

Sodelujoči na kulinaričnem dogodku so zadrogirali obiskovalce z indijsko konopljo v piškotih. Pet jih je končalo na urgenci, organizator Matjaž Zorman upa, da bodo storilci kaznovani.
Letos je sodelovalo 150 kuharjev. FOTO: Matjaž Zorman

Letos je sodelovalo 150 kuharjev. FOTO: Matjaž Zorman

Obiskovalci niso vedeli, da so se s piškoti zadrogirali. FOTO: Getty Images

Obiskovalci niso vedeli, da so se s piškoti zadrogirali. FOTO: Getty Images

Uživanje marihuane je lahko zelo nevarno.

Uživanje marihuane je lahko zelo nevarno.

Slovenia Eco Resort FOTO: Slovenia Eco Resort

Slovenia Eco Resort FOTO: Slovenia Eco Resort

Že 10. leto so pripravili golažijado. FOTO: Matjaž Zorman

Že 10. leto so pripravili golažijado. FOTO: Matjaž Zorman

Na razglasitvi najboljših še niso vedeli, da bo golažijado pokvaril neljubi dogodek. FOTO: Matjaž Zorman

Na razglasitvi najboljših še niso vedeli, da bo golažijado pokvaril neljubi dogodek. FOTO: Matjaž Zorman

Lastnik Eco Resorta Matjaž Zorman je pretresen. FOTO: Slovenia Eco Resort

Lastnik Eco Resorta Matjaž Zorman je pretresen. FOTO: Slovenia Eco Resort

Letos je sodelovalo 150 kuharjev. FOTO: Matjaž Zorman
Obiskovalci niso vedeli, da so se s piškoti zadrogirali. FOTO: Getty Images
Uživanje marihuane je lahko zelo nevarno.
Slovenia Eco Resort FOTO: Slovenia Eco Resort
Že 10. leto so pripravili golažijado. FOTO: Matjaž Zorman
Na razglasitvi najboljših še niso vedeli, da bo golažijado pokvaril neljubi dogodek. FOTO: Matjaž Zorman
Lastnik Eco Resorta Matjaž Zorman je pretresen. FOTO: Slovenia Eco Resort
Tina Horvat
 23. 4. 2026 | 05:00
 23. 4. 2026 | 06:33
Tradicionalna golažijada, ki jo je ob koncu tedna organiziral Matjaž Zorman iz Slovenia Eco Resorta v Stahovici pri Kamniku, se je za pet obiskovalcev, med njimi tudi par iz Hrvaške, končala na urgenci. Zaužili so namreč piškotke z indijsko konopljo, tako imenovane kukije, ki so jih dobili od ene od 20 sodelujočih ekip na kulinaričnem dogodku. Peterico so najprej sprejeli na urgenci Zdravstvenega doma Kamnik, a ker niso mogli natančno ugotoviti, kaj je vzrok za njihovo slabo počutje, zmedenost in prestrašenost, so jih odpeljali v UKC Ljubljana. Veliko srečo so imeli, da se je zanje končalo brez zdravstvenih posledic. Dogodek sicer preiskujejo ljubljanski policisti.

3 OBISKOVALCE so odpeljali z rešilcem.

»To je velik škandal in neizmerna predrznost, da je na našem dogodku prišlo do tega. Je to normalno, da si je ena od ekip našim obiskovalcem dovolila deliti drogo?! Meni se ne zdi in to dejanje obsojam. To ni hec, da bi se naši gostje malo zadeli, ampak katastrofa! Kar kurjo polt dobim, če pomislim, kaj bi se zgodilo, če bi piškote jedli otroci! Še sreča, da je z vsemi vse v redu,« je besen lastnik Slovenia Eco Resorta.

Niso vedeli, kaj jim je

Uživanje marihuane je lahko zelo nevarno.
Uživanje marihuane je lahko zelo nevarno.
Golažijado v turističnem naselju pripravljajo že deseto leto. Organizatorji zagotovijo meso, čebulo in kurišče, golaž pa nato brezplačno razdelijo med obiskovalce. Letos je sodelovalo kar 150 kuharjev, 800 porcij je izginilo v 45 minutah. »Čudovito je bilo, ljudje so res uživali, vreme je bilo odlično, a na koncu se je vse skupaj grdo končalo. Pet jih je končalo na urgenci, tri so tja odpeljali z rešilcem. Sprva so sumili na zastrupitev z monoksidom, pridrveli so gasilci v skafandrih in merili zrak, a se je hitro izkazalo, da ne gre za to. Nato so ugotovili, da so bili oboleli zadrogirani. Grozljivo, ljudje se sploh niso zavedali, kaj se jim dogaja,« nadaljuje Zorman in opozarja ljudi, naj bodo previdni, kaj vzamejo in od koga.

Pridrveli so gasilci v skafandrih in merili zrak.

Zorman ve, katera ekipa je po golažu kot sladico ponujala piškotke, a do konca policijske preiskave, ki še poteka, tega ne more razkriti. Ob tem močno upa, da je šlo za nenamerno dejanje in da piškotkov niso ponujali nalašč, kot potegavščino. »Upam, da je šlo za napako. Težko verjamem, da bi kdo to storil namenoma, da bi bil tako škodoželjen in bi ljudi proti njihovi volji zadrogiral. Upam tudi, da bo policija zadevo temeljito raziskala in da bodo odgovorni ustrezno sankcionirani.« Matjaž Zorman se vsem prizadetim še enkrat opravičuje: »V imenu Slovenia Eco Resorta in dogodka Golažijada se vsem opravičujem, čeprav nisem imel vpliva na to. Bom pa poskrbel, da se kaj takega ne bo več zgodilo. Golažijada je lep dogodek z dolgo tradicijo in želim, da tak tudi ostane.« Zastrupitve s kukiji pa pri nas sploh niso redke.

Omamljeni na kozolec

Kot opozarja magister farmacije Bojan Madjar, je vse več tudi primerov, ko so izdelki s kanabinoidi podtaknjeni, bodisi zaradi kriminalnih dejanj bodisi iz objestnosti. Pri tem niso izvzeti niti otroci: »Nenamerne zastrupitve otrok s pripravki indijske konoplje postajajo v Evropi, še posebno pa v ZDA, vse pogostejše.« Septembra lani je tako prišlo do zastrupitve dveh mladoletnikov v Ljubljani. V specializirani trgovini sta legalno kupila piškotke iz konoplje in jih pojedla kar med poukom. Po približno eni uri so začeli delovati – eden od fantov v napadu panike ni več čutil rok in nog, drugi pa je zaradi motenj srčnega ritma in izgube zavesti štiri dni ostal v bolnišnici.

Lahko sproži tudi infarkt

Tako namerno kot nenamerno zaužitje indijske konoplje lahko povzroči zelo hude zdravstvene posledice, od strahu in zmedenosti do napadov panike, slabosti, bruhanja in motenj zavesti. Pojavi se lahko močno razbijanje srca, tiščanje v prsih, mišična oslabelost in občutek dušenja, v najhujših primerih celo srčni infarkt, odpoved jeter in ledvic ter razpad mišic. Uživanje marihuane lahko sproži tudi akutni delirij ali psihozo, ki lahko vodita celo v samopoškodovanje in samomor.

Spomnimo se tudi dogodka v Vrbju pri Žalcu leta 2016, ko so udeleženci predavanja o uporabi konoplje v zdravilstvu preizkušali različne izdelke, med njimi piškotke. Opojne učinkovine so kmalu začele delovati in 15 udeležencev je bilo tako omamljenih, da so splezali na kozolec, dol pa si niso upali. Posredovati so morali gasilci, ki so jih nato zaradi slabosti in bolečin odpeljali v bolnišnico. Podobno se je zgodilo v Hočah, kjer je slaščičar gostom postregel s piškotki z indijsko konopljo. Mariborsko sodišče ga je obsodilo na leto in tri mesece pogojne zaporne kazni. 

Lastnik Eco Resorta Matjaž Zorman je pretresen. FOTO: Slovenia Eco Resort
Lastnik Eco Resorta Matjaž Zorman je pretresen. FOTO: Slovenia Eco Resort

Na razglasitvi najboljših še niso vedeli, da bo golažijado pokvaril neljubi dogodek. FOTO: Matjaž Zorman
Na razglasitvi najboljših še niso vedeli, da bo golažijado pokvaril neljubi dogodek. FOTO: Matjaž Zorman

Že 10. leto so pripravili golažijado. FOTO: Matjaž Zorman
Že 10. leto so pripravili golažijado. FOTO: Matjaž Zorman

Slovenia Eco Resort FOTO: Slovenia Eco Resort
Slovenia Eco Resort FOTO: Slovenia Eco Resort

Več iz teme

golažijadaKamnikprireditevzastrupitevpiškotikonoplja
ZADNJE NOVICE
07:13
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
TOŽBA

Smo jedli pokvarjene kebabe? Blaž in Bojan naj bi o tem lagala

Panvita v tožbo proti moškima, ki sta Planet TV prodala zgodbo o pokvarjenem mesu.
Boštjan Celec23. 4. 2026 | 07:13
07:06
Bralci
BRALEC POROČEVALEC

Bralec Gregor poroča o čudežu nad župnijo Cerklje na Gorenjskem: »Imamo prve letošnje ...« (FOTO in VIDEO)

Gnezdo je nad župnijo Cerklje na Gorenjskem.
23. 4. 2026 | 07:06
07:02
Lifestyle  |  Astro
PLANET SPREMEMB

Uran v dvojčkih prinaša več nemira in stresa

Razvoj zavesti in znanosti v naslednjih sedmih letih je lahko izjemen.
23. 4. 2026 | 07:02
06:42
Bulvar  |  Tuji trači
V SLOVITO FONTANO

Namesto da bi vrgla kovanec, za srečo pomočila kartico

Katy Perry je vse prisotne presenetila ob sloviti fontani.
23. 4. 2026 | 06:42
06:40
Bulvar  |  Domači trači
PODPORNA SKUPINA

Partnerka slovenskega pevca s tečajem za mačehe: zaljubila se je v očeta z otroki, te vloge ne izbereš

Zala Udir je našla ljubezen ob Alešu Bartolu, a tudi zahtevno vlogo mačehe, o kateri danes odkrito govori in pomaga drugim ženskam.
23. 4. 2026 | 06:40
06:34
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICISTI NADALJUJEJO PREISKAVO

Po brutalnem napadu na hišnika Matjaža hočejo v OŠ Drska varnostnika

Šolski hišnik, ki so ga pretepli mladoletniki, je še na bolniški.
Drago Perko23. 4. 2026 | 06:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
