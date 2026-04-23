Na golažijadi pri Kamniku dobili kukije z drogo, organizator ve, kdo jih je ponujal: »Je to normalno, da si je ena od ekip dovolila deliti drogo?!«

Tradicionalna golažijada, ki jo je ob koncu tedna organiziral Matjaž Zorman iz Slovenia Eco Resorta v Stahovici pri Kamniku, se je za pet obiskovalcev, med njimi tudi par iz Hrvaške, končala na urgenci. Zaužili so namreč piškotke z indijsko konopljo, tako imenovane kukije, ki so jih dobili od ene od 20 sodelujočih ekip na kulinaričnem dogodku. Peterico so najprej sprejeli na urgenci Zdravstvenega doma Kamnik, a ker niso mogli natančno ugotoviti, kaj je vzrok za njihovo slabo počutje, zmedenost in prestrašenost, so jih odpeljali v UKC Ljubljana. Veliko srečo so imeli, da se je zanje končalo brez zdravstvenih posledic. Dogodek sicer preiskujejo ljubljanski policisti.

»To je velik škandal in neizmerna predrznost, da je na našem dogodku prišlo do tega. Je to normalno, da si je ena od ekip našim obiskovalcem dovolila deliti drogo?! Meni se ne zdi in to dejanje obsojam. To ni hec, da bi se naši gostje malo zadeli, ampak katastrofa! Kar kurjo polt dobim, če pomislim, kaj bi se zgodilo, če bi piškote jedli otroci! Še sreča, da je z vsemi vse v redu,« je besen lastnik Slovenia Eco Resorta.

Niso vedeli, kaj jim je

Golažijado v turističnem naselju pripravljajo že deseto leto. Organizatorji zagotovijo meso, čebulo in kurišče, golaž pa nato brezplačno razdelijo med obiskovalce. Letos je sodelovalo kar 150 kuharjev, 800 porcij je izginilo v 45 minutah. »Čudovito je bilo, ljudje so res uživali, vreme je bilo odlično, a na koncu se je vse skupaj grdo končalo. Pet jih je končalo na urgenci, tri so tja odpeljali z rešilcem. Sprva so sumili na zastrupitev z monoksidom, pridrveli so gasilci v skafandrih in merili zrak, a se je hitro izkazalo, da ne gre za to. Nato so ugotovili, da so bili oboleli zadrogirani. Grozljivo, ljudje se sploh niso zavedali, kaj se jim dogaja,« nadaljuje Zorman in opozarja ljudi, naj bodo previdni, kaj vzamejo in od koga.

Zorman ve, katera ekipa je po golažu kot sladico ponujala piškotke, a do konca policijske preiskave, ki še poteka, tega ne more razkriti. Ob tem močno upa, da je šlo za nenamerno dejanje in da piškotkov niso ponujali nalašč, kot potegavščino. »Upam, da je šlo za napako. Težko verjamem, da bi kdo to storil namenoma, da bi bil tako škodoželjen in bi ljudi proti njihovi volji zadrogiral. Upam tudi, da bo policija zadevo temeljito raziskala in da bodo odgovorni ustrezno sankcionirani.« Matjaž Zorman se vsem prizadetim še enkrat opravičuje: »V imenu Slovenia Eco Resorta in dogodka Golažijada se vsem opravičujem, čeprav nisem imel vpliva na to. Bom pa poskrbel, da se kaj takega ne bo več zgodilo. Golažijada je lep dogodek z dolgo tradicijo in želim, da tak tudi ostane.« Zastrupitve s kukiji pa pri nas sploh niso redke.

Omamljeni na kozolec

Kot opozarja magister farmacije Bojan Madjar, je vse več tudi primerov, ko so izdelki s kanabinoidi podtaknjeni, bodisi zaradi kriminalnih dejanj bodisi iz objestnosti. Pri tem niso izvzeti niti otroci: »Nenamerne zastrupitve otrok s pripravki indijske konoplje postajajo v Evropi, še posebno pa v ZDA, vse pogostejše.« Septembra lani je tako prišlo do zastrupitve dveh mladoletnikov v Ljubljani. V specializirani trgovini sta legalno kupila piškotke iz konoplje in jih pojedla kar med poukom. Po približno eni uri so začeli delovati – eden od fantov v napadu panike ni več čutil rok in nog, drugi pa je zaradi motenj srčnega ritma in izgube zavesti štiri dni ostal v bolnišnici.

Lahko sproži tudi infarkt Tako namerno kot nenamerno zaužitje indijske konoplje lahko povzroči zelo hude zdravstvene posledice, od strahu in zmedenosti do napadov panike, slabosti, bruhanja in motenj zavesti. Pojavi se lahko močno razbijanje srca, tiščanje v prsih, mišična oslabelost in občutek dušenja, v najhujših primerih celo srčni infarkt, odpoved jeter in ledvic ter razpad mišic. Uživanje marihuane lahko sproži tudi akutni delirij ali psihozo, ki lahko vodita celo v samopoškodovanje in samomor.

Spomnimo se tudi dogodka v Vrbju pri Žalcu leta 2016, ko so udeleženci predavanja o uporabi konoplje v zdravilstvu preizkušali različne izdelke, med njimi piškotke. Opojne učinkovine so kmalu začele delovati in 15 udeležencev je bilo tako omamljenih, da so splezali na kozolec, dol pa si niso upali. Posredovati so morali gasilci, ki so jih nato zaradi slabosti in bolečin odpeljali v bolnišnico. Podobno se je zgodilo v Hočah, kjer je slaščičar gostom postregel s piškotki z indijsko konopljo. Mariborsko sodišče ga je obsodilo na leto in tri mesece pogojne zaporne kazni.

