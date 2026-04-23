Na gorenjki divjal, hitrost prekoračil za 85 km/h, pa še na kokain bil pozitiven

Gorenjski prometni policisti so v sredo popoldan na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, na odseku Radovljica-Lipce, izmerili hitrost 29-letnemu vozniku avtomobila, slovenskih registrskih tablic, ki je vozil s hitrostjo 195 km/h, kjer je omejitev 110 km/h. Največjo dovoljeno hitrost je prekoračil za 85 km/h. Policisti so mu izdali plačilni nalog v znesku 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Policisti so vozniku odredili tudi hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain. Odrejeni strokovni pregled je odklonil. Policisti ga bodo z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.

Nobena kazen ni toliko vredna, kot je vredno človeško življenje. Želimo, da ste v prometu varni!

Policisti bodo s poostrenimi nadzori nad spoštovanjem prometnih predpisov nadaljevali tudi v prihodnje. Želijo dvigniti stopnjo pričakovanja med kršitelji z zavedanjem, da bodo ob storitvi prekrška kontrolirani in ustrezno sankcionirani ter s tem doseči, da bi se vsak voznik ali udeleženec v prometu zavedal svojih dejanj in odgovornosti. Z enim in edinim ciljem. Da bi bili v prometu vsi varni in bi vsak dosegel svoj načrtovani cilj. S tem bi bilo prekrškov in prometnih nesreč na naših cestah veliko manj.