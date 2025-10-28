Na Gorenjskem delovna nesreča: 75-letnik žagal hlode, z njim je hudo

Galerija
Škofjeloški policisti so bili v ponedeljek nekaj pred 11. uro obveščeni o delovni nesreči na območju Škofje Loke. V delovni nesreči se je 75-letni moški pri žaganju hlodov telesno poškodoval.
Na kraju mu je zdravstveno pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti so dogodek ustrezno evidentirali, so navedli na PU Kranj.
