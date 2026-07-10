Na Gorenjskem dve posredovanji v nekaj urah: najprej v gorah, nato še v mestu

Po poročanju Spina sta bili v zadnjih urah na območju Gorenjske potrebni intervenciji različnih reševalnih služb. Posredovali so gasilci, gorski reševalci in ekipe nujne medicinske pomoči, ki so pomagali dvema osebama – v enem primeru v Radovljici, kjer je oseba doživela epileptični napad, v drugem pa v okolici Žirovnice, kjer je v planinskem objektu pod Stolom nenadoma obolela oseba.

V četrtek ob 22.30 so na Kranjski cesti v Radovljici gasilci PGD Radovljica pomagali osebi, ki je doživela epileptični napad. Do prihoda reševalcev NMP Radovljica in Bled so ji nudili prvo pomoč. Reševalci so nato skupaj z gasilci osebo dokončno oskrbeli in jo prenesli v reševalno vozilo. Na nadaljnje zdravljenje so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Danes ob 9.44 je v Valvasorjevem domu pod Stolom v občini Žirovnica nenadno obolela oseba. Posredovali so gorski reševalci GRS Radovljica, ki so obolelo osebo na kraju oskrbeli in jo prepeljali v dolino, kjer so jo prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči. Ti so jo nato odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.