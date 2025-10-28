Na Gorenjskem udaril spletni prevarant! Poglejte, koliko denarja jima je ukradel

Kranjski policisti so bili v ponedeljek obveščeni o dveh spletnih goljufijah na škodo fizične osebe. Po prvih zbranih podatkih je storilec napeljal oškodovanca k posodobitvi naprave, tako da je od oškodovanca neupravičeno pridobil podatke njegove bančne kartice in iz bančnega računa opravil več transakcij.

Oškodovanca sta bila zaradi omenjenega kaznivega dejanja oškodovan v enem primeru za skupno več kot 57.000 evrov in v drugem primeru za 16.000 evrov. Policisti primer kaznivega dejanja spletne goljufije še preiskujejo in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce

Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij. Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce, opozarjajo policisti.

»Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci so tudi čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge,« dodajajo na Policiji, kjer državljanom ponovno polagajo na srce, naj prevarantom ne zaupajo, nikomur pa nikoli ne posredujejo kakršnih koli osebnih in občutljivih informacij, prav tako naj na svoje elektronske naprave ne nameščajo aplikacij ali programov, ki jih ne poznajo.