Na Gorenjskem vlomili v tri hiše in dve stanovanji, odnesli denar in nakit

Policisti so v zadnjih dneh obravnavali več vlomov v stanovanjske objekte na Gorenjskem. Neznani storilci so se v Spodnji Besnici, Kropi in Lescah lotili treh hiš in dveh stanovanj, iz katerih so odnesli denar in nakit. V soboto okoli 18.30 so bili kranjski policisti obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Spodnje Besnice. Neznani storilec je v popoldanskem času nasilno vstopil v hišo skozi okno in odnesel denar ter nakit. Istega dne so radovljiški policisti okoli 22.30 prejeli prijavo vloma v stanovanjsko hišo na območju Krope. Storilec je tudi v tem primeru v hišo vstopil nasilno, in sicer skozi balkonska vrata. Odtujil je denar in nakit.

Že v petek zvečer, okoli 21. ure, pa so policisti obravnavali vlom v dve stanovanji na območju Lesc. Neznani storilec je v večernih urah skozi okno nasilno vstopil v obe stanovanji. Iz enega je odnesel nakit, iz drugega pa nakit in denar.

Policisti o vseh vlomih še zbirajo obvestila. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, je sporočil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj.

Policija svetuje previdnost tudi ob krajših odsotnostih

Ob tem policisti občanom svetujejo, naj tudi ob krajših odsotnostih poskrbijo, da dom ne bo dajal vtisa, da je prazen. Pred odhodom naj zaprejo vsa okna in zaklenejo vrata. Dodatno varnost lahko zagotovijo z ograjo, senzorskimi lučmi, alarmno napravo in videonadzorom. Občani naj bodo pozorni tudi na neznane osebe in vozila, ki si ogledujejo okolico. Če opazijo kaj sumljivega, naj si poskušajo zapomniti opis osebe oziroma znamko in registrsko številko vozila.

Policija svetuje še, naj vrednejših predmetov, kot sta nakit in denar, ne hranijo na vidnih oziroma lahko dostopnih mestih doma. Ob daljši odsotnosti pa naj prosijo sosede, prijatelje ali sorodnike, da redno praznijo poštni nabiralnik. V primeru zaznave sumljivih ravnanj lahko občani pokličejo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. Ob nujnih primerih naj takoj pokličejo številko 113.