Na Goriškem udaril tat kmetijske mehanizacije

V četrtek so policisti prejeli obvestilo o tatvini na Goriškem, kjer je neznani storilec v času med 31. avgustom in 2. septembrom 2026 pristopil do kmetijskega traktorja znamke Deutz-Fahr, ki je bil parkiran v vinogradu v bližini stanovanjskega objekta v Kromberku pri Novi Gorici in iz njega ukradel zaščito motorja na desni strani vozila. Prav tako je storilec poskušal ukrasti elektronski števec traktorja. Po prvih ocenah je zaradi omenjenega kaznivega dejanja nastala materialna škoda za okoli 2000 evrov. Okoliščine kaznivega dejanja policija še preiskuje, o kaznivem dejanju so obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Nasvet policije

Vse lastnike traktorjev in druge kmetijske mehanizacije policisti pozivajo, naj upoštevajo samozaščitne ukrepe in poskrbijo za ustrezno varovanje svojega premoženja. Traktorje in druge delovne stroje, kadar je mogoče, parkirajte na varovanem oziroma osvetljenem mestu, po možnosti v zaklenjenem objektu ali na območju, ki je pod videonadzorom. Kadar mehanizacija ni v uporabi, jo ustrezno zavarujte in po možnosti uporabite dodatne mehanske oziroma druge primerne načine zaščite pred odtujitvijo. Ključe traktorjev in drugih delovnih strojev hranite na varnem mestu in jih ne puščajte v vozilih ali na mestih, kjer so lahko dostopni nepooblaščenim osebam. Posebno pozornost namenite tudi varovanju dokumentacije in drugih podatkov, ki omogočajo identifikacijo posameznega stroja. Priporočajo še, da kmetijsko mehanizacijo in njene pomembnejše dele fotografirate ter si zabeležite njihove posebnosti, serijske oziroma identifikacijske številke in druge prepoznavne oznake. Ti podatki so lahko policistom v pomembno pomoč pri iskanju in prepoznavanju ukradene mehanizacije oziroma njenih delov.

Lastnikom svetujejo tudi, naj bodo pozorni na neobičajno zadrževanje neznanih oseb ali vozil v bližini kmetijskih objektov, strojev in vinogradov.