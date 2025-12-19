Na Goriškem zaupal neznanemu klicatelju in ostal brez štiri tisoč evrov

V petek, 19. decembra, dopoldne, so policisti Policijske postaje Ajdovščina prejeli prijavo o spletni goljufiji (po 211. členu KZ-1) na škodo ene od gospodarskih družb. Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec v sredo, 17. decembra 2025, z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi spravil v zmoto oškodovanca z lažnim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin ter neupravičeno pridobil določene podatke o transakcijskem računu gospodarske družbe. Na podlagi nezakonito pridobljenih podatkov je storilec s transakcijskega računa oškodovanca izvedel dvig gotovine v višini 502 evrov. Policija še naprej preiskuje okoliščine kaznivega dejanja. Prav tako so policisti PP Ajdovščina danes, 19. decembra dopoldne, prejeli prijavo o spletni goljufiji na škodo fizične osebe na Goriškem. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec 18. decembra letos z lažnim prikazovanjem spravil v zmoto oškodovanca, ki je neznancu posredoval svoje osebne in druge podatke ter storilcu omogočil dostop do njegove spletne banke ene od slovenskih bank. Neznani storilec je kasneje s transakcijskega računa oškodovanca opravil transakcijo v višini 4200 evrov. Tudi ta primer spletne goljufije Policija še preiskuje.

Ne nasedajte neznanim klicateljem!

Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci so tudi čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Ob morebitnem oškodovanju zato občanom svetujemo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke), se za prijavo čim prej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavijo Policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo tudi svojo banko. Pred spletno goljufijo se lahko najbolje obranimo z zdravo mero previdnosti in osnovnim znanjem o varni rabi interneta. Pomembno je, da ne klikamo na sumljive povezave in ne odpiramo priponk neznanih pošiljateljev, saj so te pogosto namenjene kraji osebnih podatkov. Vedno preverimo verodostojnost spletnih strani, zlasti pri spletnih nakupih ali vnosu bančnih podatkov, ter uporabljamo močna in edinstvena gesla za različne storitve. Redno posodabljanje programske opreme in uporaba protivirusnih programov dodatno zmanjšata tveganje zlorab. Prav tako moramo biti pozorni na sporočila, ki ustvarjajo občutek nujnosti ali grožnje, saj goljufi pogosto izkoriščajo čustva za manipulacijo.