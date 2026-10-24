Na gradbišču v Celju voznik tovornjaka spregledal delavca, zgodilo se je najhujše

V Celju se je včeraj na gradbišču zgodila huda delovna nezgoda, v kateri je bil huje poškodovan delavec. Voznik tovornega vozila, ki je na gradbišče pripeljal asfalt, je pri vzvratni vožnji spregledal delavca in ga stisnil med tovorno vozilo ter stroj za asfaltiranje. Delavec je utrpel hude telesne poškodbe. Policisti so opravili ogled kraja in bodo zoper voznika podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodb, sporočajo s PU Celje.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24 urah prejeli 341 klicev občanov. 69 klicev je bilo interventnih. 27 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 25 s področja prometne varnosti, 12 s področja javnega reda in miru ter ena področja mejnih zadev.