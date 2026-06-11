Na gradbišču v Sneberjah prišlo do nesreče, Gregor: »Bager se je prevrnil ...« (FOTO)

Na gradbišču DARS v Sneberjah v Ljubljani, kjer širijo tretji prometni pas in podirajo dosedanjo protihrupno ograjo, je danes dopoldne prišlo do delovne nesreče. »Modri bager se je prevrnil v izkopano jamo,« je za naš portal opozoril bralec Gregor.

Policijska uprava Ljubljana pojasnjuje, da so bili okoli 10. ure obveščeni o dogodku. »Na enem izmed gradbišč na območju most je voznik bagra pri izvajanju del zapeljal v jarek, delovni stroj pa se je pri tem prevrnil na bok. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastala pa je materialna škoda na delovnem stroju,« so zapisali. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. »O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so dodali.