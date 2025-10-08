Na Hrvaškem prijeli 23-letno Slovenko z Interpolove tiralice

Policisti postaje Delnice na Hrvaškem so v sredo prijeli 23-letno državljanko Slovenije, za katero je bila razpisana mednarodna tiralica.

Primorsko-goranska policijska uprava je sporočila, da so aretacijo izvedli na podlagi evropskega naloga za prijetje.

Sum kaznivih dejanj zoper premoženje

Kot navaja policija, je pristojno slovensko sodišče evropski nalog za prijetje izdalo že februarja letos, in sicer zaradi suma kaznivih dejanj zoper premoženje. Poleg tega je bila za 23-letnico razpisana tudi mednarodna tiralica Interpola.

Po končanem policijskem postopku so prijeto slovensko državljanko predali pravosodnim organom, Index.hr.