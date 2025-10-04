Na Idrijskem prevarant izmaknil več kot 50 tisoč evrov

Policisti so v četrtek, 2. oktobra, na Idrijskem obravnavali primer obsežne spletne prevare. Neznani storilec je z lažnimi obljubami o zaslužku z vlaganjem v kriptovalute oškodovanca spravil v zmoto in mu prek telefonskega pogovora ter nameščenih aplikacij pridobil dostop do spletne banke.

Storilec je nato nepooblaščeno izvedel več transakcij na različne račune v Sloveniji in tujini ter si pridobil protipravno premoženjsko korist v višini približno 53.000 evrov. Policisti primer preiskujejo.