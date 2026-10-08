Na igrišču zakurili ogenj, pokali s petardami in divjali s skuterji: župan pa zahteva tudi kaznovanje staršev

Vodstvo Mestne občine Kranj se je danes sestalo s predstavniki redarstva, policije in šol v zvezi z varnostno problematiko v kranjskem naselju Planina. Dogovorili so se za dodaten poostren nadzor policije in redarstva ter prisotnost varnostne službe. Načrtujejo tudi več drugih ukrepov, med drugim vzpostavitev videonadzora.

Na Planini se že dlje časa soočajo z naraščanjem vandalizma, kaljenja javnega reda in miru, nedovoljene uporabe pirotehnike ter divjanjem z električnimi skiroji in skuterji. Kot je pojasnil predsednik Krajevne skupnosti Planina Tony del Fabro, se težave pojavljajo vse od božično-novoletnih praznikov. Kranjski župan Matjaž Rakovec je spomnil, da so se takoj po praznikih sestali vsi pristojni in okrepili nadzor, občina pa je izvedla tudi več ukrepov, med drugim je namestila fizične ovire in dodatno razsvetljavo. Razmere so se takrat začasno nekoliko umirile, pred kratkim pa so se težave znova začele pojavljati v večjem obsegu.

Poostren nadzor tudi zvečer

Predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Roland Brajič je pojasnil, da od konca avgusta prejemajo več klicev občanov in tudi sami zaznavajo več moteče in nedovoljene uporabe pirotehničnih izdelkov. Problematični so tudi cestnoprometni prekrški z električnimi skiroji in skuterji. Večinoma gre za mlajše kršitelje. V zvezi s petkovim dogajanjem, ko je pokanje petard in vožnjo s skuterji spremljalo tudi kurjenje ognja na igrišču, identifikacija oseb še poteka. Zato policija znova poziva morebitne očividce k opisu oseb in prevoznih sredstev, ki jih uporabljajo. Kot je zagotovil Brajič, bodo na policiji, kjer se zavedajo zaskrbljenosti prebivalcev, še poostrili nadzor na območju in povečali navzočnost policistov tudi v civilu.

Vandalizem Kranj. FOTO: Facebook

»Žal edino kaznovanje prinese rezultate«

Na današnjem sestanku so se pristojni dogovorili, da bodo v popoldanskih in večernih urah poostrili nadzor varnostnikov, redarske službe in policistov. Občina bo poskrbela za dežurstvo varnostnika na terenu, ki bo v primeru zbiranja večje skupine poklical policijo, je pojasnil župan. Glede dolgoročnih ukrepov pa bodo, če bo potrebno, tudi na izredni seji mestnega sveta, spremenili odlok, da se ulici Nikole Tesle in Gorenjskega odreda spremeni v peš coni. Tako bi dali policiji več možnosti za kaznovanje kršiteljev. Poleg tega bodo na širšem območju namestili kamere.

Potrebne pa so tudi določene sistemske spremembe. Kot je izpostavil Rakovec, so težave povsod po državi. Zato bodo predlagali zakonske spremembe, da bi tudi starši nosili odgovornost za vandalizem svojih otrok. »Žal edino kaznovanje prinese rezultate,« je ocenil. Občina bo naslovila tudi dopis na Agencijo za varnost prometa in na ministrstvo za notranje zadeve, da se zakonsko uredi uporaba e-skirojev. Župan je prepričan, da bi morali biti vsi e-skiroji registrirani, uporabniki pa bi morali tudi poznati cestnoprometne predpise. Glede uporabe pirotehničnih sredstev so po novem letu že dosegli zaostritev zakonodaje. Vendar pa bi morali poskrbeti tudi za to, da bi se iz tujine naročeni paketi s pirotehniko zasegli.

Predsednik krajevne skupnosti del Fabro je pohvalil današnji sestanek in dogovorjene ukrepe. Upa, da bodo tako prebivalcem zagotovili varnost in normalno bivanje. Zadovoljen je z dogovorom o navzočnosti varnostne službe ob poznih popoldnevih in večerih ter napovedno razglasitvijo celotnega območja za peš cono, s čimer bi policija imela več pooblastil. Je pa ob tem opozoril, da so kršitelji, ki so večinoma mladoletni prestopniki v starosti od 13 do 15 let, običajno eni in isti. Policisti postopke privedejo do sodišč, kjer pa potem ni ustreznega kaznovanja. Tudi zaseženi skiroji in skuterji se vrnejo lastnikom, kršitelji pa dobijo zgolj ukor. Zato bi bila potrebna zaostritev zakonodaje na tem področju, je ocenil del Fabro.