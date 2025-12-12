Na Jesenicah pravilno prečkala cesto, vanjo trčil avtomobil! Z njo je hudo

Jeseniški policisti so v četrtek okoli 17.45 obravnavali prometno nesrečo na območju Jesenic, v kateri je 28-letni voznik avtomobila trčil v peško, ki je prečkala vozišče na prehodu za pešce.

Peška je bila hudo telesno poškodovana in po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v SB Jesenice. Policisti za voznika avtomobila vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.