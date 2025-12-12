Na Jesenicah pravilno prečkala cesto, vanjo trčil avtomobil! Z njo je hudo

Galerija
Jeseniški policisti so v četrtek okoli 17.45 obravnavali prometno nesrečo na območju Jesenic, v kateri je 28-letni voznik avtomobila trčil v peško, ki je prečkala vozišče na prehodu za pešce.
Peška je bila hudo telesno poškodovana in po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v SB Jesenice. Policisti za voznika avtomobila vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.