Na Kočevskem moški streljal v zrak, dan pozneje streljal še mladoletnik

V ponedeljek zvečer so bili policisti obveščeni o rafalnem streljanju na območju Kočevja. Nemudoma so se odzvali na klic in na kraju ugotovili, da je v okviru zasebnega praznovanja moški na dvorišču stanovanjske hiše večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo, je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Ljubljana Špela Škoporc. Policisti so moškemu pištolo s praznim nabojnikom zasegli, našli pa so tudi šest tulcev, ki so jih prav tako zasegli. Zaseženi predmeti bodo poslani v nadaljnjo analizo, zoper kršitelja pa bo zaradi ugotovljenih kršitev uveden prekrškovni postopek, je dodala Škoporc. A s tem se intervencija ni končala. Na isti naslov so se morali že kmalu vrniti, tokrat zaradi glasne glasbe in kršitve javnega reda. Tudi ob ponovnem posredovanju so izvedli ustrezne ukrepe, zoper kršitelja pa je uveden prekrškovni postopek.

Pištola, s katero je med praznovanjem v zrak streljal moški. FOTO: Pu Ljubljana

Policisti so bili o streljanju ponovno obveščeni včeraj, tokrat so jih poklicali z območja Dolge vasi pri Kočevju. Policisti so na podlagi zbranih informacij izsledili tri mladoletnike, ki so se tam naokoli vozili z mopedi, eden od njih pa je imel pri sebi pištolo za izstreljevanje signalnih raket, po videzu zelo podobno pravemu strelnemu orožju. Pištolo so mu zasegli, o postopku pa so bili obveščeni tudi njegovi starši. Zoper mladoletnika bo na pristojno sodišče podan obdolžilni predlog.

»Policisti se na vsako obvestilo o uporabi orožja oziroma streljanju odzovejo resno in nemudoma, saj ob prejemu prve informacije ni mogoče vedeti, za kakšno orožje gre in ali obstaja neposredna nevarnost za življenje in varnost ljudi. Tudi uporaba plašilnih in signalnih pištol lahko med občani povzroči občutek ogroženosti, njihova nepremišljena uporaba pa lahko privede tudi do nevarnih posledic,« je še dodala Špela Škoporc, ki v imenu policistov poziva vse k odgovornemu ravnanju in opozarja, da bodo policisti ob tovrstnih prijavah izvedli vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi.