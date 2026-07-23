Na kopališču Šmarješke Toplice brata tolkla, mama kričala: Ubijta ga! (FOTO)

BRUTALEN NAPAD

17-letnika v priporu zaradi povzročitve zelo hude telesne poškodbe. Nič hudega sluteči 38-letni Elvis Jurkovič je komaj preživel napad.

»Ko sem s sinom in hčerko prišel do avta, sta iz grmovja skočila 17-letna brata z Dolenjske. Najprej sta me posprejala s solzivcem, potem pa me z ročajema sekire udarjala tako dolgo, da sta me zbila na tla, kjer sta me še brcala. Njuna mama, ki ju je pripeljala, pa je kričala: 'Ubijta ga, ubijta ga!' Še dobro, da se je enemu na meni zlomil kol, takrat sta prenehala in pobegnila,« se tistega nedeljskega poznega popoldneva spominja 38-letni Elvis Jurkovič iz Mihovice pri Šentjerneju. Pet dni po napadu pa ga je nenadoma preplavila neznosna bolečina v trebuhu, pridružili sta se še slabost in ...