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BRUTALEN NAPAD

Na kopališču Šmarješke Toplice brata tolkla, mama kričala: Ubijta ga! (FOTO)

17-letnika v priporu zaradi povzročitve zelo hude telesne poškodbe. Nič hudega sluteči 38-letni Elvis Jurkovič je komaj preživel napad.
Skoraj mesec po napadu je Elvis še poln modric. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Skoraj mesec po napadu je Elvis še poln modric. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 23. 7. 2026 | 05:00
 23. 7. 2026 | 07:06
6:40
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»Ko sem s sinom in hčerko prišel do avta, sta iz grmovja skočila 17-letna brata z Dolenjske. Najprej sta me posprejala s solzivcem, potem pa me z ročajema sekire udarjala tako dolgo, da sta me zbila na tla, kjer sta me še brcala. Njuna mama, ki ju je pripeljala, pa je kričala: 'Ubijta ga, ubijta ga!' Še dobro, da se je enemu na meni zlomil kol, takrat sta prenehala in pobegnila,« se tistega nedeljskega poznega popoldneva spominja 38-letni Elvis Jurkovič iz Mihovice pri Šentjerneju. Pet dni po napadu pa ga je nenadoma preplavila neznosna bolečina v trebuhu, pridružili sta se še slabost in ...
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Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

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Ali sem res izkoristil vse možnosti?

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