Delila posnetek seksa bivšega in mladoletnice

NA SODIŠČU

Za dejanje v rosni polnoletnosti je bilo dekle že, fanta, ki je snemal, še čaka kazenski postopek na sodišču.

Na zatožni klopi koprskega okrožnega sodišča se je pred dnevi znašla mladenka, ki je svojo polnoletnost začela precej nepremišljeno, saj je delila posnetek spolnega odnosa svojega bivšega fanta z mladoletnim dekletom, poročajo Primorske novice. Zgodilo se je sicer že pred približno štirimi leti in pol, ko se je mladenič prijateljem pohvalil s posnetkom seksa z mladoletnico, ki ga je videlo tudi njegovo bivše dekle, naredilo posnetek zaslona in ga delilo naprej po družbenih omrežjih. Tožilstvo je proti obema vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in ...