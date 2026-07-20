Delila posnetek seksa bivšega in mladoletnice

Za dejanje v rosni polnoletnosti je bilo dekle že, fanta, ki je snemal, še čaka kazenski postopek na sodišču.
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Posnetek je zakrožil med mladostniki. Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
Na zatožni klopi koprskega okrožnega sodišča se je pred dnevi znašla mladenka, ki je svojo polnoletnost začela precej nepremišljeno, saj je delila posnetek spolnega odnosa svojega bivšega fanta z mladoletnim dekletom, poročajo Primorske novice. Zgodilo se je sicer že pred približno štirimi leti in pol, ko se je mladenič prijateljem pohvalil s posnetkom seksa z mladoletnico, ki ga je videlo tudi njegovo bivše dekle, naredilo posnetek zaslona in ga delilo naprej po družbenih omrežjih. Tožilstvo je proti obema vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in ...