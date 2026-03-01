Na Krvavcu prišlo do nesreče na smučišču, otrok s helikopterjem prepeljan v UKC

Na smučišču Krvavec v občini Cerklje na Gorenjskem se je danes dopoldan zgodila nesreča, pri padcu na smučišču se je poškodoval otrok. Na kraj so bili nemudoma napoteni gorski reševalci GRS Kranj ter dežurna ekipa GRS Brnik, ki so poškodovanega na kraju ustrezno oskrbeli. Zaradi narave poškodb je bil aktiviran tudi helikopter LPE, s katerim so otroka prepeljali v UKC Ljubljana. Okoliščine nesreče niso znane.

Padec 79-letnega smučarja na smučišču območja Soriška planina

S PU Kranj medtem sporočajo, da so bili škofjeloški policisti v petek okoli 10. ure obveščeni o padcu 79-letnega smučarja na smučišču območja Soriška planina, ki se je hudo telesno poškodoval. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in nadzornik, v nadaljevanju pa posadka helikopterja za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. S helikopterjem Slovenske vojske je bil prepeljan v UBKC Ljubljana.

Kranjski policisti pa so bili v soboto okoli 9.45 obveščeni o padcu mladoletnega smučarja na smučišču na območju Krvavca, ki se je hudo telesno poškodoval. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču, nadzornik in policistka smučarka