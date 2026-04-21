PREISKUJE POLICIJA

Na kulinaričnem dogodku v Kamniku so jih zastrupili z marihuano, zdravnik: »Ne jejmo vsega, kar nam kdo ponudi«

Organizatorji tekmovanja v kuhanju golaža, kjer se je incident zgodil, so pretreseni.
Marihuano so vsebovali piškoti, ki jih je ena od tekmovalnih ekip delila obiskovalcem (fotografija je simbolična). FOTO: Jason Redmond/Reuters
B. K. P.
 21. 4. 2026 | 19:42
V Kamniku je minuli konec tedna potekalo tekmovanje v kuhanju golaža, obisk katerega pa se je za dva obiskovalca končal v ljubljanskem kliničnem centru, še več pa jih je po obisku dogodka občutilo hudo slabost. Niso se zastrupili z mesom, temveč s snovjo, ki v golažu nima kaj iskati - marihuano. In te tekmovalna ekipa, ki se je tega tradicionalnega dogodka po informacijah 24ur udeležila že večkrat, res ni dala v golaž, so pa nič hudega slutečim gostom postregli piškote, ki so omenjeno drogo vsebovali.

Organizatorji so zaradi incidenta pretreseni, označili so ga za »škandal«, na srečo pa bo z vsemi od tistih, ki so se zastrupili z marihuano, vse v redu. Na dogodku je bilo sicer okrog 800 ljudi, le peščica od njih pa je sprejela ponujene piškote ene od ekip. Kmalu so se začeli počutiti slabo, kot je ob tem povedal organizator prireditve Matjaž Zorman, so najprej posumili na zastrupitev z monoksidom. »So prihiteli gasilci v skafandrih, izvedli meritve, a je bilo vse v redu, no, danes pa je znanega že več. Vsi zastrupljeni niso bili zastrupljeni, ampak so bili pozitivni na THC,« je dejal Zorman.  

Za zastrupitev s THC-jem je sicer značilen povečan strah, ljudem namreč ni jasno, kaj se z njimi dogaja, omenjena snov, ki jo najdemo v marihuani, pa občutke anksioznosti še poveča, pojasnjuje specialist družinske medicine Sašo Rebolj, ki ljudem polaga na srce: »Ne jejmo vsega, kar nam kdo ponudi, če ne vemo, od kod se je to vzelo.« Podoben nasvet ima tudi Zorman: »Zaskrbljujoče je prvič, da so to nekdo upa naredit, drugič pa, da ljudje kar jemljejo.« Dogodek sicer že preiskujejo ljubljanski policisti.

