Na Malem Triglavu popoldan umrl planinec

Danes ob 17.48 so iz planinske koče Kredarica opazili planinca, ki je padel z Malega Triglava v snežno kotanjo, poroča Delo.

Gorski reševalci GRS Mojstrana so v sodelovanju z dežurno ekipo GRZS in helikopterjem Slovenske vojske ugotovili, da mu ni več pomoči.

Nato so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali svojce in pokojnika v dolino, kjer so ga prevzeli delavci pogrebne službe.

V letu 2025 je 41 odstotkov reševanj predstavljalo helikoptersko reševanje (273 akcij od 660 akcij skupno v celotnem letu 2025), letos do 10. junija pa so gorski reševalci posredovali pri 86 helikopterskih intervencijah, od 229 intervencij skupno v tem obdobju. Lani v istem obdobju so sodelovali pri 58 helikopterskih intervencijah od skupno 188 intervencij, še navaja Delo.