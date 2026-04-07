Na Mariborski cesti v Celju pet nasilnežev napadlo 23-letnika

Na Mariborski cesti v Celju je v soboto skupina petih mlajših moških napadla 23-letnega moškega in ga lažje poškodovala. Po dogodku so se s kraja odpeljali. Na podlagi hitrega obvestila in opisa vozila so celjski policisti nasilneže kmalu ustavili. Policisti še zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja nasilništvo.