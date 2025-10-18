Na naši cesti ugasnilo še eno življenje, umrl je na kraju nesreče

Policijska uprava Celje je sporočila, da je danes prišlo do hude prometne nesreče v naselju Suho, na območju Policijske postaje Šentjur, v kateri je življenje izgubil motorist. O nesreči so bili obveščeni nekaj pred 14. uro. V njej sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist.

»Voznik osebnega vozila je pri zavijanju v levo zaprl pot motoristu, ki je pravilno pripeljal nasproti. V trčenju se je motorist tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl,« so zapisali v sporočilu za javnost.

