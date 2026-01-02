Na novoletno jutro pred lokalom ležal okrvavljen 17-letnik

V četrtek, 1. januarja 2026, je zaposleni v lokalu v Portorožu ob 5. uri poklical policiste in prijavil, da je pred objektom okrvavljen moški, katerega so verjetno pretepli. Policisti so na kraju ugotovili, da gre za 17-letnika, katerega so odpeljali v SB Izola. Iz bolnice so nas obvestili, da ima hujše poškodbe (zlom čeljusti). Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dogajanju in preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja nasilništva, sporočajo s PU Koper.