PU KOPER

Na novoletno jutro pred lokalom ležal okrvavljen 17-letnik

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dogajanju in preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja nasilništva.
 FOTO: Mesteban75 Getty Images
 FOTO: Mesteban75 Getty Images
S. U.
 2. 1. 2026 | 18:44
0:46
A+A-

V četrtek, 1. januarja 2026, je zaposleni v lokalu v Portorožu ob 5. uri poklical policiste in prijavil, da je pred objektom okrvavljen moški, katerega so verjetno pretepli. Policisti so na kraju ugotovili, da gre za 17-letnika, katerega so odpeljali v SB Izola. Iz bolnice so nas obvestili, da ima hujše poškodbe (zlom čeljusti). Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dogajanju in preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja nasilništva, sporočajo s PU Koper.

